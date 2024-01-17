На Кіровоградщині СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за літаками ЗСУ

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СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні сили ЗСУ на Кіровоградщині.

Насамперед його цікавили напрямки та частота польотів українських бойових літаків, зокрема фронтових бомбардувальників і винищувачів.

Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління і склади з боєприпасами Збройних сил України.

Отримані дані зловмисник надсилав до Telegram-каналів, створених спецслужбами рф для збору розвідінформації про українських захисників.

Для маскування чоловік періодично змінював нікнейм у месенджері та задля анонімності використовував проксі-сервер.

За даними слідства, російським інформатором виявився житель Кропивницького. Понад 3 місяці тому його помітили окупанти через антиукраїнські дописи в соцмережах.

Для збору розвідінформації зловмисник самостійно обʼїжджав регіон і приховано фіксував військові обʼєкти Сил оборони. Також він випитував потрібну інформаціюу своїх знайомих.

Докази шпигунства під час обшуків знайшли у компʼютері та телефоні зловмисника.

Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років вʼязниці.