Населення Китаю скорочується через рекордно низьку народжуваність

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Rui Xu / Unspalsh

Населення Китаю продовжує зменшуватися через рекордно низьку народжуваність і минулорічну хвилю смертей від COVID-19, пише Reuters.

Національне бюро статистики повідомляє, що загальна кількість людей у ​​Китаї в 2023 році скоротилася на 2,08 мільйона, або на 0,15% — до 1 409 мільярда.

Це затьмарює скорочення населення на 850 тисяч людей у 2022 році — другого найбільшого після масових смертей у 1961 році під час Великого голоду епохи Мао Цзедуна.

На початку минулого року в Китаї стався черговий сплеск захворюваності на COVID-19. Це сталося після скасування суворого трирічного карантину, завдяки якому вдавалося стримували розповсюдження вірусу.

Смертність торік зросла на 6,6% — до 11,1 мільйона смертей на рік, сягнувши найвищого рівня з часів Культурної революції 1974 року. Водночас народжуваність впала на 5,7% — до 9,02 мільйона новонароджених на рік, і встановила рекордно низький показник — 6,39 народжень на тисячу людей.

Минулого року кількість китайців віком від 60 років сягнула 296,97 мільйона — це близько 21,1% від усього населення. Для порівняння: у 2022 році людей похилого віку було 280,04 мільйона. Очікується, що до 2035 року цей показник зросте до понад 400 мільйонів, а Державна Академія наук Китаю прогнозує, що на той час у пенсійній системі закінчаться гроші.

Експерти ООН прогнозують скорочення населення Китаю на 109 мільйонів людей до 2050 року — це понад утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019-му.

Народжуваність у країні стрімко падає протягом десятиліть через «політику однієї дитини» з 1980 до 2015 року. Утім, минулого року спостерігалося найбільше знеохочення до народження через рекордне безробіття серед молоді та зниження зарплат і кризу в секторі нерухомості.

З огляду на демографічні показники Китаю, перспективи для економіки держави не найкращі — кількість працівників і споживачів змешуватиметься, а витрати на догляд за людьми похилого віку і пенсійне забезпечення зростатимуть.