Сили ППО збили 19 із 20 ударних дронів Shahed
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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У ніч проти 17 січня російські окупанти атакували Україну двадцятьма ударними дронами типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (рф) та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області в напрямку Харкова.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Сили ППО знищили 19 ударних безпілотників. До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
На півдні підрозділи протиповітряної оборони працювали протягом трьох годин, відбиваючи атаку росіян. На Одещині збили 11 дронів на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Уламки пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці та авто. У деяких локаціях горіли квартири й автівки. Трьом людям надали медичну допомогу.
По одному дрону знищили на Миколаївщині та Кіровоградщині.
- Уночі 17 січня росіяни поцілили двома ракетами по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова. Постраждали 17 людей.