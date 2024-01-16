Іран завдав ракетного удару по штабах сунітського угруповання в Пакистані
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Wikipedia / Tasnim News Agency
Іран вдарив ракетами та безпілотниками по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану.
Про це пишуть державне інформаційне агентство Tasnim та Reuters.
Атаку націлили на район у пакистанській провінції Белуджистан, де розташовувалася одна з найбільших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Обидва штаби, як пише Tasnim, було знищено. Інших подробиць атаки не наводять.
- «Джейш аль-Адль» або «Армія справедливості» — це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією. Минулого місяця «Джейш аль-Адль» взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.