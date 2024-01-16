В Естонії заарештували професора Тартуського університету. Його підозрюють у шпигунстві на користь росії

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Тартуський університет

Поліція Естонії заарештувала громадянина росії та професора політології в Тартуському університеті Вʼячеслава Морозова. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби проти Естонії.

Про це пише естонський мовник ERR з посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії. Морозова затримали ще 3 січня, проте естонські медіа повідомили про це сьогодні.

Деталей справи не розкривають, проте Морозова підозрюють у розвідувальній діяльності, спрямованій проти Естонії. Суд взяв його під варту на два місяці, адже слідство вважає, що Морозов може ухилятися від кримінального переслідування або продовжувати скоювати злочини.

Професора Тартуського університету, громадянина росії Вʼячеслава Морозова підозрюють у шпигунстві та підривній діяльності проти Естонії. Тартуський університет

У прокуратурі стверджують, що Морозов вів розвідувальну діяльність протягом кількох років. Для того, щоб передати інформацію кураторам, він їздив до росії.

«Розвідувальний інтерес росії до Естонії залишається високим», — заявив очільник естонської служби безпеки Марго Паллосон. За його словами, ця справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх та ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя Естонії, зокрема в наукову.

Тартуський університет оголосив про припинення трудових відносин з Морозовим, інформація про нього на сайтах університету недоступна. На посаді професора кафедри «ЄС — Росія» Вʼячеслав Морозов працював з січня 2023 року. До того з 2016 по 2023 рік був професором міжнародної політичної теорії. А до 2010 року Морозов працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті рф.