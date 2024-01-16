Кабмін дозволив бронювати працівників військових заводів без обмежень за кількістю
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів України вніс зміни у постанову № 76, яка регулює питання бронювання військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану. Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати своїх працівників без обмежень за кількістю, навіть якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Незалежно від військового звання, віку і військово-облікової спеціальності можуть бути заброньовані військовозобовʼязані працівники будь-яких підприємств, установ чи організацій, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості визнає критично важливими в оборонно-промисловому комплексі.
Як зазначають у відомстві, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу і надасть оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та збільшувати обсяги виробництва.
«Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць усім необхідним для здобуття перемоги», — сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
- Наразі оборонна промисловість України налічує 300 тисяч людей, 500 компаній, серед яких майже 400 приватних. У 2023 році 1,5% з 4,9% приросту ВВП України забезпечила оборонка.
- Наприкінці грудня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні зросло виробництво мінометних пострілів у 42 рази, а артилерійських снарядів — майже втроє.