Брюссель перевірить постачання зброї Україні членами ЄС — Олаф Шольц назвав допомогу недостатньою
- Автор:
- Олександра Амру
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Reuters / «Бабель»
Європейська служба зовнішніх звʼязків (EEAS), яку очолює Жозеп Боррель, проводить аудит військової допомоги країн-членів ЄС Україні.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох європейських дипломатів.
Дипломатична служба ЄС планує подати свої висновки перед самітом лідерів Євросоюзу, який відбудеться 1 лютого.
Перевірка спиратиметься на матеріали, які держави-члени надали у відповідь на запити EEAS. При цьому, як зазначив дипломат, деякі країни вже висловили небажання надавати повні дані.
Рішення про проведення аудиту надійшло після заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, який зажадав підрахувати та порівняти поставки зброї Україні. Він назвав надто малою військову допомогу, яку запланувала більшість країн-членів ЄС на цей рік. Він закликав союзників збільшити допомогу Україні та визначитися з планами до саміту ЄС.
Висловлювання Шольца сприйняли як докір таким країнам, як Франція та Італія, чиї плани щодо підтримки України значно менші. При цьому приватно високопосадовці у Брюсселі підтримали Шольца.
- Німеччина посідає друге місце за обсягами допомоги Україні, найбільшим донором є США. За даними Кільського інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Німеччина надала військової допомоги Україні на понад €17 мільярдів. Це впʼятеро більше, ніж Данія, другий за обсягами допомоги спонсор серед країн ЄС.
- Від початку російського повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard. У березні 2023 року канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина наростить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту зброї, щоб іще більше підтримувати Україну.
- Минулого місяця Німеччина пообіцяла, що цього року вдвічі збільшить допомогу Україні — до €8 мільярдів.