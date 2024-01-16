Естонія припинить фінансувати російськомовну освіту

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Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердила, що уряд планує припинити фінансування російськомовної освіти.

Про це пише TV3.

Парламентарі ставили запитання Каї Каллас про перехід до єдиної естонської школи. За їхніми словами, у школах з естонською мовою навчання є проблеми, які стосуються, зокрема, того, що діти говорять іншими мовами. Це створює проблеми для вчителів.

Як відповіла премʼєрка, кожен має право навчатися естонською, бо це державна мова. До того ж уряд не має наміру зросійщувати естонських дітей.

«Навпаки, уряд планує припинити фінансування російськомовної освіти та перейти на єдину естонськомовну освіту», — зазначила Кая Каллас.

При переході на уніфіковане навчання під час вибору форми навчання слід враховувати навички вивчення мови дитиною.

«Незаконно відправляти дитину, рідною мовою якої є естонська, до класу, де навчання естонською мовою призначене для дітей, які не знають цієї мови», — наголосила премʼєр-міністр.

І додала, що мета переходу на єдину естонськомовну освіту полягає в тому, щоб всі естонці були в єдиному інформаційному просторі та щоб усе більше людей використовували естонську.

«Щоб у нас не було двох різних систем, і ми над цим працюємо. Це було великою проблемою, оскільки я погоджуюсь, що це потрібно було зробити дуже, дуже давно. Краще пізно, ніж ніколи. У будь-якому разі ми маємо рухатися в цьому напрямку», — резюмувала Каллас.