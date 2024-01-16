Уряд Румунії домовився з фермерами після тижня протестів

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Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості з фермерами, розглянувши їхні вимоги. Останні протестували майже тиждень.

Про це повідомив Euractiv.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу зазначив, що угода містить 13 вимог фермерів. Триватимуть обговорення, аби знайти компроміс щодо невирішених запитів.

Румунський уряд погодився компенсувати фермерам збитки, завдані імпортом з України, зокрема маркувати зернові та інші товари, а також вести електронний моніторинг опломбування за допомогою GPS у порту Констанци.

Один із представників фермерів на переговорах сказав, що підписана угода не означає негайного припинення протестів, тому що ще очікуються переговори з перевізниками.

Уряд також зобовʼязався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року і ввести в дію положення про субсидійовані відсоткові позики.

Румунські медіа Digi24 та Stiripesurse писали, що перевізники вимагали змінити умови обовʼязкового страхування цивільної відповідальності автовласника, звільнити сільськогосподарську техніку і вантажівки від періодичних технічних оглядів, скасувати обовʼязкове встановлення GPS, поліпшити систему кредитування агросектора, а також заборонити ввозити до країни українське зерно, однак уряд не хотів на це йти.