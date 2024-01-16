В Україні вперше провели операції немовляті, яке не могло повноцінно дихати

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National Cancer Institute / Unsplash

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» вперше в Україні провели операції на грудній клітці дитині із асфіксичною торакальною дистрофією.

Про це написала пресслужба лікарні.

Хлопчик народився з рідкісним синдромом — асфіксична торакальна дистрофія, який зустічається не частіше ніж 1 раз на 130 тисяч новонароджених. У таких дітей мала грудна клітка дзвіноподібної форми, яка обмежує роботу легень.

«Природній перебіг дуже тяжкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до 1 року. Зазвичай маленькі пацієнти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній або стають залежними від апаратів штучного дихання», — зазначили в «Охматдиті».

Спеціалісти лікарні вперше в Україні застосували до немовляти спосіб хірургічного лікування — латеральну торакальну експансію. Операція дозволяє послідовно збільшити обʼєм обох половин грудної клітки. Такі втручання проводилися лише в кількох провідних клініках США, Британії та Італії.

Дитині провели операцію у два етапи: у 1,5 місяці на правому боці та у 2,5 місяці на лівому.

«Суть операції полягає в тому, що послідовно пересікаються 6 ребер в шахматному порядку. А потім зʼєднуються спеціальними металевими конструкціями таким чином, що з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше ребро. За рахунок цього збільшується обʼєм грудної клітки», — пояснив хірург Євген Руденко.

Нині у хлопчика загоїлися післяопераційні рани, він тренується самостійно дихати, а обстеження показали, що обʼєм грудної клітки збільшився.