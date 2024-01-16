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Сили оборони минулої доби ліквідували 1 110 окупантів і 24 ворожі танки

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 372 090 російських військових, зокрема 1 110 за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.