Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості. Що це означає

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armyinform.com.ua

Міністерство оборони України спільно з Robota.ua розпочали співпрацю з Державним центром зайнятості.

Відтепер пропозиції про роботу військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. Далі вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України.

Мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів.

Передусім ідеться про небойові спеціальності, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому відбуватиметься відбір та професійне навчання кандидатів на професії.

Документ про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, очільниця Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та директор з інновацій Robota.ua Сергій Лозко.

«Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах [Lobby X, OLX, Work.ua та Robota.ua]», — зазначила Наталія Калмикова.

Директор з інновацій Robota.ua Сергій Лозко зауважив, що метою Robota.ua в рамках співпраці з державою є вдосконалення системи військового рекрутингу.

«Наша співпраця спрямована на покращення якості та прозорості відбору кандидатів до Сил оборони, які є чи не найбільшим роботодавцем в Україні. Ми віримо у те, що обʼєднання зусиль держави та бізнесу допоможе посилити оборонну спроможність країни та надасть кандидатам можливість вибору спеціальності та підрозділу для подальшої служби», — сказав Лозко.