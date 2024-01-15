В Україні вже 77 окупантів отримали вироки за воєнні злочини

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В Україні 77 російських окупантів отримали вироки за воєнні злочини, скоєні в Україні, ще 477 отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації Формули миру.

Під час панелі, присвяченої пункту 7 Формули миру «Відновлення справедливості», партнери почули свідчення українців про воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Зокрема, 16-річний хлопець розповів, як його батька застрелили просто перед його очима, а молода жінка зазнала сексуального насильства від російського військовослужбовця.

«Ми будуємо нашу мережу всеосяжної відповідальності за всі злочини агресора. Ми вже повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 477 особам, 77 осіб засуджено», — повідомив Андрій Костін.

Також уже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії — ключовий етап на шляху до створення Спецтрибуналу.