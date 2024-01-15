У Китаї через падіння попиту на iPhone 15 Apple продає його зі знижкою
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Китаї компанія Apple пропонує знижки на iPhone 15 через жорстку конкуренцію на найбільшому у світі ринку смартфонів, пише Reuters. Роздрібні ціни знизили на 500 юанів ($70).
Акція триватиме з 18 до 21 січня, напередодні Китайського нового року, який святкуватимуть у середині лютого.
Продажі iPhone в Китаї впали на 30% у перший тиждень 2024 року, в порівнянні з тим самим періодом у попередньому році, повідомили аналітики Jefferies у записці для клієнтів. За весь 2023 рік падіння оцінили в 3%.
Місцеві конкуренти, такі як Huawei Technologies і Xiaomi, пропонують конкурентоспроможні моделі, тоді як джерела повідомляють, що деякі компанії та урядові відомства обмежують використання співробітниками пристроїв Apple.
Аналітики очікують, що конкурентне середовище цього року в Китаї стане ще жорсткішим.
- У США 12 вересня 2023 року пройшла традиційна презентація новинок Apple, а саме: чотири смартфони серії iPhone 15, розумні годинники Series 9 та Ultra 2 і бездротові навушники AirPods Pro 2 з портом USB-C. В iPhone 15 у налаштуваннях зʼявилася можливість переглядати кількість циклів акумулятора.