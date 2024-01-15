«За Дніпро». Командувач Повітряних сил натякнув на знищення російських літаків А-50 та ІЛ-22
- Автор:
- Софія Телішевська
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення двох російських літаків над Азовським морем.
«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», — написав Олещук, імовірно, підтверджуючи інформацію про літаки.
Напередодні зʼявилася інформація про те, що українські військові підбили два російських літаки над Азовським морем — А-50 та ІЛ-22.
За непідтвердженою інформацією, удару по А-50 завдали в районі Кирилівки в Запорізькій області, після чого літак зник з радарів і перестав відповідати на запити. Повітряний командний пункт Іл-22М11, імовірно, підбили в районі Стрілкового на Херсонщині — після отримання пошкоджень екіпаж літака запросив евакуацію.
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