Австралія утилізує гелікоптери Taipan, про які просила Україна
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Commonwealth of Australia
Австралія зняла з експлуатації 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan і вирішила утилізувати їх. Тепер українська громада тисне на уряд через таке рішення країни, адже Україна зробила запит на отримання цих гелікоптерів у грудні 2023, пише місцеве медіа ABC.
Гелікоптери MRH-90 зняли з експлуатації у вересні минулого року після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці.
Учасник мітингу української громади в Сіднеї Антон Богданович сказав, що «австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько $2 мільярдів, щоб демонтувати їх, поховати в австралійській землі, забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другові в біді».
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав, що «сподівається, що така можливість [передати гелікоптери Україні] все ще є…», хоч Київ і не отримав відповіді щодо свого прохання про передачу.
Представник оборонного відомства сказав у коментарі ABC, що відомство «утилізує все екологічно чистим і економічно ефективним способом».
- MRH-90 Taipan — це багатоцільовий гелікоптер завдовжки 16,13 метра та заввишки 5,23 метра. Його максимальна швидкість становить 300 кілометрів на годину.