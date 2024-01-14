У швейцарському Давосі проходить зустріч щодо Української формули миру

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У швейцарському Давосі Україна проводить четверту зустріч радників з національної безпеки щодо Української формули миру. Серед учасників 81 країна та міжнародна організація, однак серед них немає Китаю — він утретє пропускає зустріч.

Про це пише Bloomberg і Reuters.

На нинішній зустрічі обговорюють пʼять пунктів Української формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

Головували на зустрічі керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

За словами Кассіса, ця зустріч, імовірно, остання на рівні міністрів закордонних справ. Надалі Київ хоче провести саміт лідерів щодо Формули миру, але дата й місце ще не визначені. Деякі країни вважають саміт на рівні лідерів передчасним, а інші хочуть залучити до переговорів росію.

Зустріч радників відбулася перед офіційним початком Всесвітнього економічного форуму, на якому буде присутній і президент Володимир Зеленський для двосторонніх зустрічей. Також українські представники проведуть перемовини з інвесторами та керівниками компаній, присвячені повоєнній відбудові Україні та використанню заморожених російських активів.

Що таке Українська формула миру?

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, у тому числі захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинців;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

У грудні 2023 року в Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч між Україною, її союзниками з G7 і невеликою групою країн глобального Півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою Української формули миру.