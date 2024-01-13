Колишня премʼєрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн вийшла заміж за телезірку Кларка Гейфорда

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Колишня премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн вийшла заміж за телезірку Кларка Гейфорда через пʼять років після заручин, пише BBC.

Невелика закрита церемонія відбулася на винограднику Креггі-Рейндж у регіоні Хокс-Бей на східному боці Північного острова. Серед гостей були лише родичі молодят і друзі. Церемонію провів друг пари і колишній віцепремʼєр Грант Робертсон.

Ардерн виходила заміж у сукні від новозеландської модельєрки Джульєтт Гоган, яка шиє не більше як 10 таких на рік. Вбрання кольору слонової кістки без рукавів, з коміром-хомутом і відкритою спиною наречена поєднала з довгою фатою.

Гейфорд був у чорному костюмі, пошитий на замовлення новозеландським модним домом Zambesi.

Донька подружжя Нів ішла до вівтаря разом зі своїм батьком у сукні, пошитій з тканини весільного вбрання її бабусі Лорелл Ардерн.

Подружжя разом уже десять років і виховує п’ятирічну доньку Нів. Вони планували одружитися ще у 2022 році, проте весілля довелося відкласти через жорсткий карантин під час Covid-19, запроваджений урядом Ардерн.

Залишаючи свій пост у 2023 році, під час своєї прощальної промови Ардерн раптово сказала: «Кларк, давай нарешті одружимося!».

Втім, довгоочікуване весілля не обійшлося без ексцесів. Біля місця проведення церемонії зібралося кілька протестувальників проти ухвалених урядом Ардерн вимог про вакцинацію, що завершилися ще у 2022 році.