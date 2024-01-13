У Великій Британії продали вʼязницю, де сидів Оскар Вайлд. Тепер там буде музей

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У Великій Британії за £7 мільйонів продали територію колишньої вʼязниці Редінг, де два роки перебував ірландський письменник Оскар Вайлд. У 2021 році вуличний художник Бенксі намалював графіті на одній з її стін.

Про це пише The Guardian. Факт продажу вʼязниці підтвердив і британський уряд.

Вʼязницю придбав освітній фонд Ziran — благодійна некомерційна організація, яка співпрацює з коледжами для розробки навчальних програм початкової та середньої школи. На місці колишньої вʼязниці пропонують створити освітній центр, що надаватиме послуги місцевій громаді, і музей, який розповідатиме про історію вʼязниці.

Редінзька вʼязниця. Getty Images

У Редінзькій вʼязниці з 1895 року відбував покарання письменник Оскар Вайлд. Його звинуватили в «сороміцькій непристойності» і засудили до двох років увʼязнення — фактично за стосунки з лордом Альфредом Дугласом. Після звільнення Вайлд написав поему «Балада Редінзької вʼязниці», у якій описав всю жорстокість пенітенціарної системи вікторіанських часів, і лист-сповідь «З безодні».

У 2021 році на стіні Редінзької вʼязниці зʼявилося графіті. На малюнку зображений вʼязень у робі спускається вниз по мотузці, скрученій з простирадла, до якої привʼязана друкарська машинка.

Робота Бенксі на стіні Редінгської в'язниці. В'язень тікає з друкарською машинкою — символом вдячності за творчість Оскара Вайлда. Shutterstock

Вʼязниця з 2013 року не використовується за призначенням і була у занедбаному стані. У 2019 році влада виставила на продаж історичну будівлю, однак торік угода із покупцем провалилася. Після того влада законсервувала будівлю.