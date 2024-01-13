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Сили ППО знищили 8 крилатих ракет. Загалом росіяни випустили по Україні 40 повітряних цілей

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Зранку росіяни атакували Україну 40 повітряними цілями. Сили ППО знищили вісім крилатих ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Загалом росіяни випустили по Україні:

Спочатку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили з Криму ракети «Іскандер-М», проте згодом спростували це.

Також понад 20 з усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби.