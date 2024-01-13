Сили ППО знищили 8 крилатих ракет. Загалом росіяни випустили по Україні 40 повітряних цілей

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Getty Images / «Бабель»

Зранку росіяни атакували Україну 40 повітряними цілями. Сили ППО знищили вісім крилатих ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Загалом росіяни випустили по Україні:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

3 безпілотники Shahed;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крилатих ракет Х-22 ;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Спочатку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили з Криму ракети «Іскандер-М», проте згодом спростували це.

Також понад 20 з усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей завдяки активній протидії засобів радіоелектронної боротьби.