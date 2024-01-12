Данія виділяє на відбудову Миколаєва понад $21 мільйон

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Сергій Крук / Facebook

Данія надасть Україні новий пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 мільйон.

Про це повідомило Мінінфраструктури.

Новий пакет затвердили на четвертому засіданні спеціального Наглядового комітету під співголовуванням міністра Олександра Кубракова і міністра співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії Дена Йоргенсена.

Пакет включає проєкти в аграрному секторі (розмінування сільськогосподарських угідь), надання когенераційних установок, реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету.

Навесні 2023 року Данія взяла патронат над Миколаєвом і Миколаївською областю щодо відновлення. Відтоді в обласному центрі вже втілили кілька проєктів.