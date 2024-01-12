Данія виділяє на відбудову Миколаєва понад $21 мільйон
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сергій Крук / Facebook
Данія надасть Україні новий пакет допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 мільйон.
Про це повідомило Мінінфраструктури.
Новий пакет затвердили на четвертому засіданні спеціального Наглядового комітету під співголовуванням міністра Олександра Кубракова і міністра співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії Дена Йоргенсена.
Пакет включає проєкти в аграрному секторі (розмінування сільськогосподарських угідь), надання когенераційних установок, реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету.
Навесні 2023 року Данія взяла патронат над Миколаєвом і Миколаївською областю щодо відновлення. Відтоді в обласному центрі вже втілили кілька проєктів.
- У жовтні 2023 року Данія відкрила офіс посольства в Миколаєві та надала Україні $2,8 мільйона на кібербезпеку. За даними МЗС Данії, від початку широкомасштабної війни станом на 1 вересня Данія виділила Україні військової допомоги на €1,5 мільярда і приблизно €336 мільйонів у вигляді гуманітарної та іншої допомоги.