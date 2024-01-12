Студенти-євреї подали до суду на Гарвард за антисемітизм

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Кілька студентів-євреїв подали позов проти Гарвардського університету, звинувачуючи його в толерантному ставленні до утисків, нападів і залякувань студентів єврейського походження.

Про це пише The Guardian.

Студенти зазначають, що Гарвард став «бастіоном нестримної антиєврейської ненависті та переслідувань». Серед позивачів є члени організації «Студенти проти антисемітизму», котрі вважають, що антисемітизм в університеті зріс після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

У позові йдеться, що «натовпи студентів і викладачів, які є прихильниками ХАМАС, марширували студентським містечком Гарварду» і нібито вигукували антисемітські гасла та бажали смерті євреям та Ізраїлю.

Представник Гарварду сказав, що університет не коментує незавершені судові процеси. Близько десятьох студентів потенційно можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності за порушення правил протесту, повʼязаних з пропалестинськими мітингами.

Наслідки війни Ізраїлю і ХАМАС відчуваються в різних університетах, зокрема у Сполучених Штатах, і розпалюють дискусію про свободу слова. Очільники вишів намагаються визначити межу, коли свобода слова переходить у переслідування та дискримінацію, а студенти-євреї та студенти-араби стурбовані, що їхні коледжі роблять недостатньо для їхнього захисту.

Подібні позови студенти-євреї подали проти Чиказького художнього інституту, Нью-Йоркського університету та Університету Пенсільванії.