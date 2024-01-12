Румунія надасть на підтримку портів €126 мільйонів. Це допоможе й Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Dragos Cisuv
Європейська комісія дозволила Румунії надати державну допомогу на €126 мільйонів портам, які зіткнулися зі збільшенням торгових потоків після початку повномасштабної російсько-української війни.
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
Румунський план сприятиме торгівлі України за планом ЄС «Шляхи солідарності».
Румунія підтримає компанії, які працюють у певних румунських портах, щоб інвестувати в додаткові обʼєкти обробки або зберігання товарів, які відхилилися від їхніх звичайних маршрутів через війну.
Допомогу надаватимуть у вигляді грантів до €10 мільйонів логістичним компаніям, які працюють у морських і внутрішніх портах Румунії.
Схему допомоги частково фінансуватимуть фонди Євросоюзу.
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