Румунія надасть на підтримку портів €126 мільйонів. Це допоможе й Україні

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Flickr / Dragos Cisuv

Європейська комісія дозволила Румунії надати державну допомогу на €126 мільйонів портам, які зіткнулися зі збільшенням торгових потоків після початку повномасштабної російсько-української війни.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Румунський план сприятиме торгівлі України за планом ЄС «Шляхи солідарності».

Румунія підтримає компанії, які працюють у певних румунських портах, щоб інвестувати в додаткові обʼєкти обробки або зберігання товарів, які відхилилися від їхніх звичайних маршрутів через війну.

Допомогу надаватимуть у вигляді грантів до €10 мільйонів логістичним компаніям, які працюють у морських і внутрішніх портах Румунії.

Схему допомоги частково фінансуватимуть фонди Євросоюзу.