Бойовики в Сомалі тримають у заручниках чотирьох українців — вони були на захопленому гелікоптері місії ООН

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На території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, у заручники захопили чотирьох українців. Українці були членами екіпажу гелікоптера місії ООН у Сомалі, який зазнав аварії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Особи українці вже встановили. Разом з українцями на борту були також пʼятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів. МЗС зʼясовує всі деталі аварії та захоплення, стан українців, а також встановлює звʼязок із компанією-власником гелікоптера для координації дій.