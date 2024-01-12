Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю райсуду Одещини. Там викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

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НАБУ

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю одного з райсудів Одещини, де раніше виявили схему, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та незаконно виїжджати за межі України. Самого суддю підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство стверджує, що суддя одержав $1 500 за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення батьківського опікунства над неповнолітньою дитиною. Чоловік зміг би скористатися таким рішенням, щоб уникнути мобілізації та як підставу для виїзду з дитиною за кордон.

Під час досудового розслідування встановили, що в 2022—2023 роках у цьому суді винесли понад 1 000 таких рішень. Крім того, з’ясувалося, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання в систему автоматизованого розподілу судових справ.

У розслідуванні NGL.media стверджують, що йдеться про Білгород-Дністровський міськрайонний суд на Одещині. Видання пише, що майже всі такі рішення ухвалювали лише четверо суддів цього суду: голова Олександр Боярський (364), Сергій Савицький (312), Валентин Заверюха (124) та Юлія Шевчук (30). Видання вважає організатором такої схеми ухилення від мобілізації колишнього голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського.