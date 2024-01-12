Британський премʼєр їде до Києва з новим пакетом допомоги. Яку підтримку оголосить Ріші Сунак
- Автор:
- Софія Телішевська
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак їде до Києва з офіційним візитом, щоб оголосити про виділення Україні £2,5 мільярда (близько $3 мільярдів) військової підтримки. Також будуть підписані двосторонні «гарантії безпеки».
Про це повідомили на сайті уряду Британії.
Пакет допомоги від Великої Британії включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони й артилерійські снаряди.
Майже £200 мільйонів спрямують на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії.
Під час візиту Сунак планує зустрітися з рятувальниками, які ліквідовують наслідки російських авіаударів та оголосити про виділення £18 мільярдів на гуманітарну допомогу і зміцнення енергетичної інфраструктури України.
Також Велика Британія виділить фінансування і ресурси для вивчення англійської мови в Україні.
«Велика Британія теж не відступить. Ми будемо разом з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що її безпека — це наша безпека. […] Сьогодні ми йдемо далі, збільшуючи нашу військову допомогу, надаючи тисячі найсучасніших безпілотників і підписуючи нову історичну безпекову угоду, щоб надати Україні гарантії, яких вона потребує на довгострокову перспективу», — заявив Ріші Сунак.
- Велика Британія послідовно підтримує Україну на тлі російської агресії, надаючи фінансову, військову і гуманітарну допомогу. Згідно з даними бібліотеки Палати громад Великої Британії станом на жовтень 2023 року, Сполучене Королівство надало Україні військову допомогу на £4,6 мільярда (зокрема на £2,3 мільярда з 2022 року). Серед іншого Британія організувала програму підготовки українських військових, навчання українських льотчиків на сучасних винищувачах і надає Україні далекобійні ракети.
- Загальна військова, гуманітарна й економічна підтримка України Британією, за даними уряду Сполученого Королівства станом на початок грудня, сягнула £9,3 мільярда.