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Сили оборони минулої доби ліквідували 840 окупантів та 10 ворожих танків

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували 368 460 російських військових, зокрема 840 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.