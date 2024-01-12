Росія скликає засідання Радбезу ООН через удари США по Ємену
- Автор:
- Софія Телішевська
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GPA Photo Archive / Flickr
Представники російської федерації скликають на 12 січня термінове засідання Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй через удари по Ємену.
Про це йдеться в повідомленні представництва росії в ООН.
«Росія запросила на 12 січня термінове засідання Ради безпеки ООН у звʼязку із завданням США і Великою Британією ударів по Ємену», — йдеться в повідомленні.
На засіданні росія хоче обговорити ситуацію на Близькому Сході.
Між росією і Єменом з 1955 року встановлені дипломатичні відносити, у 2002 році вони підписали декларацію про принципи дружніх відносин і співробітництва.
Ємен підтримує російських кандидатів на виборах до керівних органів цієї й інших міжнародних організацій.
- У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. Атака була спрямована на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.