США та Велика Британія завдали масованого удару по обʼєктах хуситів у Ємені

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Американський президент Джо Байден підтвердив інформацію про те, що Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

Про це йдеться в заяві пресслужби Білого дому.

За вказівкою Байдена, ЗС США разом з Великою Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів «успішно завдали ударів по низці обʼєктів у Ємені». Атака була спрямована на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.

Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет.

«Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства», — наголосив Байден.

Президент США також заявив, що відповідь міжнародної спільноти на ці атаки була єдиною і рішучою.

«Минулого місяця США розпочали операцію «Зберігач процвітання» — коаліцію з понад 20 країн, які взяли на себе зобовʼязання захищати міжнародне судноплавство і стримувати атаки в Червоному морі. Сьогоднішня оборонна акція пішла за широкою дипломатичною кампанією», — зазначив Байден.

Він наголосив, що ці удари є чітким сигналом того, що США та партнери не зазнають нападів і не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів світу.

За даними CNN, удари наносили з винищувачів ракетами Tomahawk.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї доєдналися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом у ній понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями і катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів.