Politico: ЄС планує відправити військові кораблі в Червоне море для боротьби з нападами хуситів

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз може відправити принаймні три військові кораблі для захисту торгових суден від нападів єменських хуситів у Червоному морі.

Про це пише Politico з посиланням на документ Європейської служби зовнішніх справ.

Операцію із захисту суден можуть розпочати вже наприкінці лютого — ЄС планує наслідувати приклад США s союзників у Червоному морі.

Спочатку Євросоюз думав над можливістю використати свою місію Atalanta, яка діє в Індійському океані. Проти цього виступила Іспанія, заявивши, що вона відкрита для створення нової місії.

Нова місія включатиме «щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатофункціональними можливостями принаймні на один рік». Точний розмір і склад місії залежатимуть від розвитку ситуації в морі.

Ця місія базуватиметься на операції Agenor, яку ведуть девʼять країн ЄС під керівництвом Франції. Вона націлена на моніторинг і контроль ситуації у Перській і Ормузькій протоках та частині Аравійського моря.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї доєдналися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом у ній понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями і катерами.