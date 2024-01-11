Президент Польщі Дуда вдруге помилує засуджених екскерівників МВС
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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РАР
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив удруге помилувати екскерівників МВС Маріуша Камінського і Мацея Воншіка, яких було затримано й ув’язнено за рішенням суду.
Про це повідомляє РАР.
Про своє рішення Дуда оголосив на зустрічі в президентському палаці з дружинами затриманих політиків. Дуда заявив, що вважає своє попереднє помилування Камінського та Воншіка, видане до набуття вироком чинності, «дійсним і виданим відповідно до Конституції» (хоча насправді польська Конституція забороняє помилування до набуття чинності вироку).
Дуда зазначив, що Камінський і Вонсік є першими політичними вʼязнями в Польщі від 1989 року. За його словами, вони були засуджені та потрапили до вʼязниці за переслідування корупції у вищих ешелонах влади.
Ще у 2015 році Дуда вже помилував їх, і цей акт був законним, проте Верховний суд поставив під сумнів президентські компетенції. Він додав, що помилування відбудеться відповідно до законів і Конституції Польщі — спочатку він звернеться до генпрокурора Польщі Адама Боднара. Генпрокурор може призупини виконання покарання, відтак Камінського і Воншіка можуть звільнити від увʼязнення на час розгляду подання президента про помилування.
- У 2015 році суд Варшави засудив Маріуша Камінського і Мацея Воншіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у рамках так званої земельної справи 2007 року. Тоді Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро Польщі та намагався довести причетність урядовців до дачі хабарів за допомогу в операціях із земельними ділянками. Того року президент Польщі Анджей Дуда помилував Камінського і Воншіка. Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив політиків до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії «Право та справедливість».
- В урядах PIS-LPR-Samoobrona 2015—2023 років Камінський був міністром МВС, а Воншік — віцеміністром у цьому міністерстві. Їх розглядають як одних із реалізаторів нелегальних підслуховувань опозиції в політичних цілях.
- 9 січня 2024 року поліція Польщі затримала колишнього міністра внутрішніх справ країни Маріуша Камінського та його заступника Мацея Воншіка. Поліція каже, що затримала політиків відповідно до постанови суду, винесеної 8 січня. У канцелярії президента Польщі зазначили, що затримання гостей президента образило гідність польської держави. Після затримання політиків біля президентського палацу відбулася акція протесту, де зібралися майже 300 людей.