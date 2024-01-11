Президент Польщі Дуда вдруге помилує засуджених екскерівників МВС

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РАР

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив удруге помилувати екскерівників МВС Маріуша Камінського і Мацея Воншіка, яких було затримано й ув’язнено за рішенням суду.

Про це повідомляє РАР.

Про своє рішення Дуда оголосив на зустрічі в президентському палаці з дружинами затриманих політиків. Дуда заявив, що вважає своє попереднє помилування Камінського та Воншіка, видане до набуття вироком чинності, «дійсним і виданим відповідно до Конституції» (хоча насправді польська Конституція забороняє помилування до набуття чинності вироку).

Дуда зазначив, що Камінський і Вонсік є першими політичними вʼязнями в Польщі від 1989 року. За його словами, вони були засуджені та потрапили до вʼязниці за переслідування корупції у вищих ешелонах влади.

Ще у 2015 році Дуда вже помилував їх, і цей акт був законним, проте Верховний суд поставив під сумнів президентські компетенції. Він додав, що помилування відбудеться відповідно до законів і Конституції Польщі — спочатку він звернеться до генпрокурора Польщі Адама Боднара. Генпрокурор може призупини виконання покарання, відтак Камінського і Воншіка можуть звільнити від увʼязнення на час розгляду подання президента про помилування.