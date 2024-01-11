Міжнародний суд ООН розпочав слухання щодо Ізраїлю. Його звинувачують у геноциді в секторі Гази

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Міжнародний суд ООН сьогодні, 11 січня, розпочав слухання за позовом Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю. Країна стверджує, що дії Ізраїлю у секторі Гази є геноцидом.

Про це пише The Wall Street Journal.

ПАР звинувачує Ізраїль у порушенні міжнародної Конвенції про геноцид, розробленої після систематичного знищення євреїв нацистською Німеччиною. Договір ратифікували понад 150 країн, він дозволяє нації подавати скаргу проти іншої, яка, на її думку, здійснює геноцид — навіть якщо вона не має прямого стосунку до конфлікту, як-от Південна Африка.

Міжнародний суд ООН перед початком слухань за звинуваченням ПАР проти Ізраїлю. Getty Images

Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони і мають ознаки геноциду. І що військові операції Ізраїлю (які, за словами палестинських чиновників, забрали життя понад 23 тис. осіб) покликані знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу.

Під час вступних доповідей південноафриканські юристи заявили, що війна в Газі є частиною десятиліть гноблення палестинців Ізраїлем.

ПАР просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню в секторі Гази, доки триватиме розгляд справи про геноцид — а це може тривати роки. Хоча суд ООН не має коштів для виконання своїх наказів, таке рішення могло б поставити союзників Ізраїлю, зокрема США, у глухий кут, пише WSJ.

Ізраїль відреагував на звинувачення і планує захищатися, відповідаючи у суді 12 січня. Ізраїльські чиновники стверджують, що пропалестинське терористичне угруповання ХАМАС розміщує своїх бійців у цивільних районах, чим перетворює лікарні та релігійні установи на законні цілі.

Американська адміністрація підтримує позицію Ізраїлю. Виступаючи в Тель-Авіві, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що обвинувачення Ізраїлю в геноциді є «особливо образливим, враховуючи, що ті, хто атакує Ізраїль, — ХАМАС, «Хезболла», хусити, а також їхній прихильник Іран — продовжують відкрито закликати до знищення Ізраїлю та масового вбивства євреїв».

У перший день судового процесу в Гаазі сотні людей з ізраїльськими прапорами та портретами заручників вийшли на вулиці міста та попрямували у бік будівлі суду.

Поліція розганяє протестувальників у Гаазі, поки триває слухання в Міжнародному суді ООН. Getty Images

Демонстрації проводять і пропалестинські активісти — учасники тримають плакати із закликами припинити вбивства у Газі. За акціями стежать поліцейські.