Міжнародний суд ООН розпочав слухання щодо Ізраїлю. Його звинувачують у геноциді в секторі Гази
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Міжнародний суд ООН сьогодні, 11 січня, розпочав слухання за позовом Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю. Країна стверджує, що дії Ізраїлю у секторі Гази є геноцидом.
Про це пише The Wall Street Journal.
ПАР звинувачує Ізраїль у порушенні міжнародної Конвенції про геноцид, розробленої після систематичного знищення євреїв нацистською Німеччиною. Договір ратифікували понад 150 країн, він дозволяє нації подавати скаргу проти іншої, яка, на її думку, здійснює геноцид — навіть якщо вона не має прямого стосунку до конфлікту, як-от Південна Африка.
Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони і мають ознаки геноциду. І що військові операції Ізраїлю (які, за словами палестинських чиновників, забрали життя понад 23 тис. осіб) покликані знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу.
Під час вступних доповідей південноафриканські юристи заявили, що війна в Газі є частиною десятиліть гноблення палестинців Ізраїлем.
ПАР просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню в секторі Гази, доки триватиме розгляд справи про геноцид — а це може тривати роки. Хоча суд ООН не має коштів для виконання своїх наказів, таке рішення могло б поставити союзників Ізраїлю, зокрема США, у глухий кут, пише WSJ.
Ізраїль відреагував на звинувачення і планує захищатися, відповідаючи у суді 12 січня. Ізраїльські чиновники стверджують, що пропалестинське терористичне угруповання ХАМАС розміщує своїх бійців у цивільних районах, чим перетворює лікарні та релігійні установи на законні цілі.
Американська адміністрація підтримує позицію Ізраїлю. Виступаючи в Тель-Авіві, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що обвинувачення Ізраїлю в геноциді є «особливо образливим, враховуючи, що ті, хто атакує Ізраїль, — ХАМАС, «Хезболла», хусити, а також їхній прихильник Іран — продовжують відкрито закликати до знищення Ізраїлю та масового вбивства євреїв».
У перший день судового процесу в Гаазі сотні людей з ізраїльськими прапорами та портретами заручників вийшли на вулиці міста та попрямували у бік будівлі суду.
Демонстрації проводять і пропалестинські активісти — учасники тримають плакати із закликами припинити вбивства у Газі. За акціями стежать поліцейські.
- Міжнародний суд ООН створили країни-члени ООН, а суддів обрали на першому засіданні Генасамблеї. Суд має вирішувати спори між державами щодо міжнародних договорів, які вони підписали, а також щодо зобовʼязань за цими договорами і конвенціями. Також суд може тлумачити ці договори і конвенції. Рішення цього суду обовʼязкові для виконання.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли в сектор Гази. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування ексклаву, а 25 жовтня розпочав наземну операцію, оголосивши мету — повне знищення ХАМАС.