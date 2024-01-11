Голови МЗС України та Угорщини зустрінуться в Ужгороді наприкінці січня. Вони обговорять зустріч Зеленського та Орбана

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Немеш Янош / УНІАН

В Ужгороді 29 січня голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрінуться з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Вони обговорять зустріч президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це «Бабелю» повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. Дипломати обговорять організацію зустрічі президентів України та Угорщини задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин.