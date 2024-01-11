Міністерство оборони України затвердило другий зразок жіночого бронежилета

Новини

Міноборони України

Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його вага — від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.

Про це повідомило Міноборони України.

Бронежилет розробили в компанії «Темп-3000». Якщо у першому сертифікованому зразку від «Української броні» бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в цей зразок додали демпферні подушки — вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Усього в комплекті — три подушечки різних розмірів.

Для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з мʼяким балістичним пакетом. Жіночий бронежилет має такі ж балістичні характеристики, що й чоловічий.

Випробування бронежилета тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший — на зручність носіння військовослужбовицями, а другий — лабораторні випробування (балістичні, небалістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.