Жеребкування визначило фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

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Eurovision Song Contest

«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.

Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року. Як і в попередні роки, переможця, що представлятиме Україну, визначать за результатами голосування журі й глядачів.

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору

YAKTAK — Lalala;

INGRET — Keeper;

NAZVA — Slavic English;

ANKA — «Палала»;

Drevo — Endless chain;

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;

MÉLOVIN — DREAMER;

SKYLERR — Time is running out;

Ziferblat — Place I Call Home;

YAGODY — Tsunamia;

NAHABA — GLASSS.

Цьогоріч було усього 400 заявок та 280 артистів, з них обрали 11 фіналістів.