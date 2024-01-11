Жеребкування визначило фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Eurovision Song Contest
«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.
Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року. Як і в попередні роки, переможця, що представлятиме Україну, визначать за результатами голосування журі й глядачів.
Порядок виступу фіналістів Нацвідбору
- YAKTAK — Lalala;
- INGRET — Keeper;
- NAZVA — Slavic English;
- ANKA — «Палала»;
- Drevo — Endless chain;
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;
- MÉLOVIN — DREAMER;
- SKYLERR — Time is running out;
- Ziferblat — Place I Call Home;
- YAGODY — Tsunamia;
- NAHABA — GLASSS.
Цьогоріч було усього 400 заявок та 280 артистів, з них обрали 11 фіналістів.
- У «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з пʼятьма країнами-засновницями — Великою Британією, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.