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Жеребкування визначило фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Eurovision Song Contest

«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.

Фінал Нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року. Як і в попередні роки, переможця, що представлятиме Україну, визначать за результатами голосування журі й глядачів.

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору

Цьогоріч було усього 400 заявок та 280 артистів, з них обрали 11 фіналістів.