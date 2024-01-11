Кріс Крісті знявся з праймеріз, щоб не дозволити Трампу перемогти у Нью-Гемпширі

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Ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті припинив боротьбу за висунення в президенти США від республіканців.

«Я обіцяю вам, що зроблю все, аби не дозволити Дональду Трампу знову стати президентом США. Це важливіше за мої власні амбіції», — заявив політик.

Це може підвищити рейтинг ексгубернаторки Південної Кароліни Ніккі Гейлі, що дасть їй змогу зрівнятися з Дональдом Трампом на праймеріз у Нью-Гемпширі чи навіть обійти його.

Зараз Трампа підтримують 39% ймовірних республіканських виборців у штаті, тоді як Гейлі має 32%.

Нью-Гемпшир першим проводить праймеріз серед інших штатів — 23 січня 2024 року, і таким чином здебільшого визначає тренд підтримки кандидатів у США загалом. Переможці у праймеріз у цьому штаті зазвичай отримують більшу увагу всіх американців, а також більше фінансових вливань від донорів на їхню подальшу виборчу кампанію.

На загальнонаціональному рівні Гейлі відстає від Трампа на понад 50%, але перемога над експрезидентом у одному з перших штатів, де відбуваються праймеріз, дала би їй позитивну динаміку. Натомість шанси на загальний успіх залишаються примарними, адже у разі вибуття Трампа з перегонів більшість його виборців переходить до ДеСантіса та Рамасвамі.