Сили оборони минулої доби ліквідували 830 окупантів та 12 танків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 367 620 російських окупантів, зокрема 830 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також росіяни втрачають техніку:
- танки — 6 050 (+12 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 11 238 (+22);
- артилерійські системи — 8 699 (+15);
- реактивні системи залпового вогню — 957 (+1);
- засоби ППО — 641 (+2);
- літаки — 329;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 834;
- крилаті ракети — 1 806 (+1);
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 11 596 (+11);
- спеціальну техніку — 1 337 (+1).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.