Марʼяна Безугла заявила про вихід із партії та фракції «Слуга народу»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Стас Козлюк / «Бабель»
Заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла вночі 11 січня заявила, що виходить зі складу фракції та партії «Слуга народу».
«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», — зазначила вона після того, як удень 10 січня у Верховній Раді блокували трибуну, вимагаючи внести до порядку денного парламенту постанову про відкликання Безуглої з посади в комітеті (постанови так і не внесли до порядку).
Безугла також звинуватила у «злочинній інертності» комітет, до складу якого входить, і заявила: «Мені не потрібна ваша квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви вимагаєте, щоб я мовчала».
На думку нардепки, Верховній Раді і Збройним силам України потрібні «радикальні зміни».
«Ніщо не може забрати внутрішнє почуття честі й гідності. І часу немає. Я написала заяву на вихід із фракції та партії «Слуга народу». Підтримую президента. Залишаюся мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами», — підсумувала вона.
- У Верховній Раді зараз зареєстровано кілька проєктів постанов про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
- Перший такий проєкт постанови (№ 10295) у парламенті зареєстрували 27 листопада 2023 року на тлі скандалу, повʼязаного з дописами Безуглої у Facebook, які стосувалися головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (нардепка, зокрема, писала, що Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти»). У цьому проєкті колега Безуглої по фракції Ігор Кривошеєв запропонував відкликати її «у звʼязку з незадовільною роботою на посаді».
- Ще один проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади в комітеті (№ 10300) 28 листопада зареєструвала інша її колега по фракції — Юлія Яцик. У пояснювальній записці Яцик підкреслила, що дії Безуглої останнім часом були спрямовані на дискредитацію Залужного й підрив авторитету командування ЗСУ.
- Третій проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади (№ 10391) ініціювала група нардепів, серед яких — голова комітету з нацбезпеки, нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич. Проєкт зареєстрували 6 січня 2024 року. У пояснювальній записці до нього немає згадок про висловлювання Безуглої на адресу Залужного або вказівок на причини відкликання.