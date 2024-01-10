Євросоюз може поставити обіцяний мільйон снарядів України до весни, проте доведеться наростити виробництво
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Adobe Stock / NA
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку і послуг Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз може виробити мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім відправлять в Україну.
Про це пише Politico.
Бретон підкреслив, що Євросоюз дотримуватиметься своїх зобовʼязань. Для цього доведеться скоротити експорт до держав, які не є членами ЄС, і забезпечити тиск урядів членів блоку на їхню оборонну промисловість для нарощування виробництва.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки війська на фронті зіткнулися з їхньою нестачею. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом року.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.
- Раніше Politico писало, що ключова перепона затримки снарядів ― повільне виробництво. По-перше, на тлі попиту істотно зросла вартість виробництва. Виготовити найпростіший снаряд калібру 155 мм зараз коштує €8 тисяч ― проти двох тисяч до повномасштабного російського вторгнення в Україну. По-друге, зараз існує 14 модифікацій цих снарядів, і країнам НАТО слід стандартизувати їхні параметри. Процес уже почався, але він займає певний час.