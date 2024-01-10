За час повномасштабної війни росія дозволила перетнути лінію фронту тільки одній гуманітарній місії ООН

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Протягом повномасштабної війни Управління ООН з координації гуманітарних справ тільки один раз отримало від росії дозвіл на перетин лінії фронту.

Про це заявив речник Савіано Абреу в інтервʼю Укрінформу.

Саме тоді гуманітарна місія змогла евакуювати цивільних з металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

«Ми не змогли перетнути лінію фронту з жодною вантажівкою з допомогою, необхідною для того, щоб наша діяльність на окупованих росією територіях була на вищому рівні», — зауважив речник.

За його словами, зараз місія може працювати з тимчасово окупованими територіями завдяки кільком місцевим партнерам, яких ООН фінансує та підтримує.

«Цього недостатньо. Ми маємо обмежену інформацію про ситуацію, але в нас є деякі оцінки потреб. Через перешкоджання нашій роботі з боку російської федерації майже неможливо отримати повну картину», — додав Савіано Абреу.

Він зауважив, що гуманітарна місія і надалі шукатиме рішення, як подолати ці виклики, «але допомога досі не на тому рівні, на якому має бути».

«Відмова в допомозі людям, які її потребують, суперечить міжнародному гуманітарному праву», — резюмував речник.