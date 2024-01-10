Ніккі Гейлі скоротила розрив із Трампом за рейтингами в Нью-Гемпширі. Чому це важливо

Новини

Getty Images

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі скоротила розрив у рейтингах із Дональдом Трампом перед первинними виборами республіканців у штаті Нью-Гемпшир. Зараз Трампа підтримують 39% ймовірних республіканських виборців у штаті, коли Гейлі має 32%.

Про це пише CNN із посиланням на останнє опитування, проведене університетом Нью-Гемпширу.

Підтримка Гейлі зросла на 12 відсоткових пунктів з часу останнього опитування CNN/UNH у листопаді 2023 року. Соціологи зазначають, що Гейлі почала стрімко набирати голоси минулого літа, тоді як показники її опонентів, зокрема Трампа, залишаються стабільними або знизилися з осені.

Підтримка Гейлі різко зросла серед виборців, зареєстрованих як незадекларовані (незалежних виборців) — з листопада вона піднялася на 18% у цій групі. Її рейтинг також зріс на 20% серед тих виборців, хто є ідеологічно поміркованим.

Решта кандидатів від республіканців у Нью-Гемпширі відстають від Трампа і Гейлі: колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті має 12% підтримки ймовірних виборців, підприємець Вівек Рамасвамі — 8%, губернатор Флориди Рон Десантіс — 5%, колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон — менш ніж 1%.

Нью-Гемпшир першим проводить праймеріз серед інших штатів — 23 січня 2024 року, і таким чином здебільшого визначає тренд підтримки кандидатів у США загалом. Переможці у праймеріз у цьому штаті зазвичай отримують більшу увагу всіх американців, а також більше фінансових вливань від донорів на їхню подальшу виборчу кампанію.