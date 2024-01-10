Time оприлюднив 10 глобальних ризиків 2024 року. До списку додали поділ України

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Журнал Time опублікував «Десять глобальних ризиків на 2024 рік», серед яких «розділена Україна». Зокрема, автори списку вважають, що Україна сильно постраждала від зменшення політичної та матеріальної підтримки США, а перспективи європейської допомоги ненабагато кращі.

Як пише видання, Україна відчайдушно потребує додаткових військ та цьогоріч піде на дужчий ризик, зокрема, через удари по більшій кількості цілей у росії. Це провокуватиме безпрецедентну відповідь рф та може втягнути НАТО в конфлікт.

Водночас Time вважає російське вторгнення в Україну «історичним провалом». У той час як НАТО посилюється новими членами, а Євросоюз відкрив процес приєднання для України, росія зіткнулася з 11 раундами санкцій та заморожуванням своїх активів. Крім того, Європа більше не купує російські енергоносії.

«Утім, цьогоріч Україна буде де-факто розділена, а росія матиме ініціативу на полі бою й матеріальну перевагу. 2024 рік — переломний момент у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть стати постійними й більшими», — пише Time.

До глобальних ризиків у 2024 році видання також віднесло загрозу виходу штучного інтелекту з-під контролю.

Цьогоріч технології можуть втратити нагляд, оскільки зусилля регуляторів із управління ШІ зазнають невдачі, технологічні компанії залишаться здебільшого вільними у своїх діях без регуляторних органів, тож найпотужніші моделі й інструменти штучного інтелекту поширюються поза контролем урядів.

До десятки глобальних ризиків у 2024 році за версією журналу Time також увійшли такі: