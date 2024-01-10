Бойові кораблі США і Британії відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів

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Американські бойові кораблі і один британський відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, підтримуваних Іраном.

Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (Centcom) і міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

У вівторок, 9 січня, хусити запустили 18 дронів-камікадзе, дві крилаті ракети та одну протикорабельну. Їх збили силами винищувачів F/A-18 Hornet, які піднялися з борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), а також вогнем з есмінців USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG 58), USS Mason (DDG 87) і британського HMS Diamond (D34).

Жертв і постраждалих кораблів немає, а хуситам обіцяють відповідь. У командуванні додали, що це була 26 атака хуситів на кораблі у Червоному морі.

За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, пише The Guardian, дрони і ракети запускали з районів єменських портових міст Ходейда та Моха.