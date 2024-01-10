Бойові кораблі США і Британії відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американські бойові кораблі і один британський відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, підтримуваних Іраном.
Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (Centcom) і міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
У вівторок, 9 січня, хусити запустили 18 дронів-камікадзе, дві крилаті ракети та одну протикорабельну. Їх збили силами винищувачів F/A-18 Hornet, які піднялися з борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), а також вогнем з есмінців USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG 58), USS Mason (DDG 87) і британського HMS Diamond (D34).
Жертв і постраждалих кораблів немає, а хуситам обіцяють відповідь. У командуванні додали, що це була 26 атака хуситів на кораблі у Червоному морі.
За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, пише The Guardian, дрони і ракети запускали з районів єменських портових міст Ходейда та Моха.
- У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю та допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).
- Уже в грудні хусити почали обстрілювати ракетами і атакувати дронами цивільні та військові кораблі у Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.
- 19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї доєдналися Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші. Коаліція складається з понад 20 країн.
- Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки сутички з хуситами відбуваються лише у морі. Загалом це перестрілки між кораблями і катерами.