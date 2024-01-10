Росія знову використала ракети з КНДР для ударів по Україні

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Reuters / «Бабель»

Під час обстрілів 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по українській території.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову», — наголосив представник Білого дому.

Минулого тижня американська сторона повідомляла про перші запуски росією ракет, поставлених із КНДР. Їх, за даними США, російські війська застосували під час повітряної атаки по Україні 30 грудня, також близько десяти північнокорейських ракет випустили 2 січня.

Координатор Ради національної безпеки США повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен приєднався до спільної заяви міністрів закордонних справ 47 країн, яка засуджує закупівлю росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання цього озброєння проти України.

За словами Кірбі, отримання росією балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН, і в середу, 10 січня, США разом із союзниками порушать питання «про ці угоди щодо озброєння на Раді Безпеки ООН». Вони знову вимагатимуть притягнути росію до відповідальності «за порушення міжнародних зобовʼязань, які вона підписала».