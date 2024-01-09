Politico: Канцлер Німеччини тиснутиме на лідерів ЄС, щоб вони постачали Україні більше зброї

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Reuters / «Бабель»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує натиснути на європейських лідерів, щоб ті постачали Україні більше зброї. Це він хоче зробити на саміті лідерів ЄС 1 лютого у Брюсселі.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

На саміті у Брюсселі лідери планують ухвалити пакет фінансової допомоги Києву на €50 мільярдів, і цю нагоду Олаф Шольц хоче використати для додаткових переговорів про військову підтримку України на 2024 рік.

Днями німецький канцлер зауважив, що нині заплановані більшістю країн-членів ЄС поставки зброї для України, «безумовно, є занадто малими». Він закликав союзників посилити підтримку.

Олаф Шольц додав, що попросив ЄС скласти список усієї військової допомоги, яку держави-члени планують надати Україні цього року, «не пізніше» ніж до саміту 1 лютого.

План канцлера обговорити цей список із лідерами ЄС, імовірно, посилить тиск на Францію, Італію та Іспанію, які поки що надали Києву порівняно мало військової допомоги, якщо брати інформацію із публічних джерел.