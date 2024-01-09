Meta запровадить нові обмеження на контент для неповнолітніх у Facebook та Instagram

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Flickr / Arleco Producciones

Meta впровадить нові налаштування контенту в соціальних мережах Instagram і Facebook для неповнолітніх користувачів. Таке рішення ухвалили після того, як регулятори по всьому світу вимагали від компанії захистити дітей від шкідливого контенту в їхніх додатках.

Про це йдеться у блозі компанії.

Тепер для всіх підлітків встановлять суворіші налаштування контролю контенту — це ускладнить можливість підлітків натрапити на делікатний контент у соцмережах, наприклад, про самогубство, самоушкодження і розлади харчової поведінки, коли вони користуватимуться функціями «Пошуку» в додатках. Замість пошукового результату соцмережа покаже контакти експертних організацій.

Meta

Також зʼявиться повідомлення, що пропонуватиме користувачам-підліткам можливість «Увімкнути рекомендовані налаштування» одним натисканням.

Meta

Після того як власники облікових записів увімкнуть рекомендовані налаштування, це обмежить тих, хто може репостити їхні публікації, позначати їх або згадувати в публікаціях, а також включати їхній контент у Reels Remixes. При таких налаштуваннях тільки підписники підлітків зможуть відправляти їм повідомлення, а образливі коментарі приховуватимуться.

Meta

Підлітки не обовʼязково знатимуть, чого саме у стрічці вони не бачать, тому що контент їм просто не буде доступний. Meta проконсультувалася з експертами з розвитку підлітків, щоб визначити, які типи публікацій не підходять для неповнолітніх.

Нововведення запрацює протягом найближчих тижнів.