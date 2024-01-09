FT: Експремʼєр Італії Маріо Драгі може стати наступним головою Євроради

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Twitter / Christine Lagarde

Колишній премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі є одним з головних претендентів на посаду президента Європейської ради замість чинного голови Шарля Мішеля, який у червні балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту від своєї партії «Реформаторський рух».

Про це пише видання Financial Times з посиланням на неназваних офіційних осіб і дипломатів Європейського Союзу.

За словами співрозмовників, важко передбачити послідовність угод із заміщення вищих посад у ЄС, які також залежать від результатів виборів у всьому Євросоюзі. Джерело, близьке до Драгі, сказало, що він не претендує на провідні посади в блоці.

Проте спекуляції щодо перспектив Драгі, що ґрунтуються на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найпомітніших фігур у ЄС, підкреслюють бажання багатьох столиць остаточно визначитися з наступником задовго до ймовірного відходу Мішеля влітку. У Євросоюзі також припускають, що найближчим часом на посаду голови Євроради зʼявляться інші кандидати.

Терміновість пошуку наступника Мішеля частково спричинена тим, що Угорщина перейме ротаційне головування в Раді ЄС у липні. За такого сценарію Віктор Орбан керуватиме Радою протягом шести місяців одразу після липневих виборів до Європарламенту 2024 року. Це станеться, якщо не вдасться узгодити кандидатуру до того, як Мішель залишить посаду.

Видання зазначає, що лідери ЄС також мають можливість призначити тимчасового кандидата, щоб не допустити Орбана. Однак, за словами одного з посадовців, Драгі навряд чи погодиться на тимчасову роль.

Директорка розташованого в Римі аналітичного центру Istituto Affari Internazionali Наталі Точчі стверджує, що Драгі навряд чи відмовиться від посади, якщо його серйозно попросять, «але він також не збирається пробивати собі дорогу ліктями».

Серед інших кандидатів на посаду голови Європейської ради — чинні премʼєр-міністри Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен. На відміну від Драгі, обидва лідери повʼязані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором при призначеннях в ЄС. У випадку Драгі відсутність партійної приналежності може йому «зашкодити».