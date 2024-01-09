У Києві кількість жертв від ракетної атаки 29 грудня зросла до 33. Під завалами знайшли ще одне тіло
- Автор:
- Софія Телішевська
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Після закінчення пошукової операції на місці удару в Шевченківському районі Києва знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв зросла до 33, повідомили у КМВА.
Тіло виявили під час демонтажу зруйнованого складського приміщення.
Того дня під час ракетного удару по Україні постраждали 170 людей, 53 загинули, а 22 вдалося врятувати. У цілому росіяни вразили 18 населених пунктів у 10 областях.
На місцях працювали 700 рятувальників і 145 одиниць техніки.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила тоді 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів.