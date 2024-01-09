У Києві кількість жертв від ракетної атаки 29 грудня зросла до 33. Під завалами знайшли ще одне тіло

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Після закінчення пошукової операції на місці удару в Шевченківському районі Києва знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв зросла до 33, повідомили у КМВА.

Тіло виявили під час демонтажу зруйнованого складського приміщення.

Того дня під час ракетного удару по Україні постраждали 170 людей, 53 загинули, а 22 вдалося врятувати. У цілому росіяни вразили 18 населених пунктів у 10 областях.

На місцях працювали 700 рятувальників і 145 одиниць техніки.