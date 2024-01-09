Politico: Угорщина готова зняти вето на €50 млрд для України, якщо бюджет переглядатимуть щороку

Новини

Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні на суму €50 млрд за умови, що фінансування щороку переглядатимуть.

Про це йдеться у публікації Politico.

За словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Утім видання зазначає, що це дозволить угорському премʼєру Віктору Орбану блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселю за відмову від вето.

У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у пʼятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією ЄС щороку надаватиме Україні €12,5 мільярда у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією €50 мільярдів.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді. Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України.

«Семирічний бюджет ЄС — це багаторічна структура, ми не можемо погоджувати це з року в рік», — сказав один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу, 10 січня.