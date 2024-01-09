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Сили оборони минулої доби ліквідували 820 окупантів та 5 ворожих танків

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 365 990 російських окупантів, зокрема 820 за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втрачають техніку:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.