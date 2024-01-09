Сили оборони минулої доби ліквідували 820 окупантів та 5 ворожих танків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 365 990 російських окупантів, зокрема 820 за минулу добу.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також росіяни втрачають техніку:
- танки — 6 036 (+5 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 11 203 (+9);
- артилерійські системи — 8 672 (+6);
- реактивні системи залпового вогню — 954 (+1);
- засоби ППО — 638;
- літаки — 329;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 823 (+1);
- крилаті ракети — 1 805 (+18);
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 11 552 (+10);
- спеціальну техніку — 1 333 (+5).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.