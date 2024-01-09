Сили оборони минулої доби ліквідували 820 окупантів та 5 ворожих танків

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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 365 990 російських окупантів, зокрема 820 за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втрачають техніку:

танки — 6 036 (+5 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 11 203 (+9);

артилерійські системи — 8 672 (+6);

реактивні системи залпового вогню — 954 (+1);

засоби ППО — 638;

літаки — 329;

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 823 (+1);

крилаті ракети — 1 805 (+18);

кораблі/катери — 23;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 11 552 (+10);

спеціальну техніку — 1 333 (+5).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.